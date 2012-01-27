Специалисты Роспотребнадзора нашли молоко, опасное для здоровья тагильчан

Как рассказала ИА «Все новости» главный специалист-экспертнижнетагильского отдела Роспотребнадзора по питанию населения СветланаЗолотарева, в некоторых молочных продуктах обнаружены бактерии имикробы, способные нанести вред здоровью. Некачественными такие молочные продукты могли стать как на производстве,так и при транспортировке либо хранении. Все 14 предприятий, чьяпродукция попала в «черный список» специалистов Роспотребнадзора, взятына контроль, и в течение этого года будут неоднократно проверены.