Специалисты Роспотребнадзора нашли молоко, опасное для здоровья тагильчан
За прошлый год в магазинах Нижнего Тагила специалисты взяли более двух тысяч проб различной молочной продукции. 5% из них не соответствовали заявленному качеству.
Как рассказала ИА «Все новости» главный специалист-экспертнижнетагильского отдела Роспотребнадзора по питанию населения СветланаЗолотарева, в некоторых молочных продуктах обнаружены бактерии имикробы, способные нанести вред здоровью. Некачественными такие молочные продукты могли стать как на производстве,так и при транспортировке либо хранении. Все 14 предприятий, чьяпродукция попала в «черный список» специалистов Роспотребнадзора, взятына контроль, и в течение этого года будут неоднократно проверены.
Списокпроизводителей, чью некачественную продукцию обнаружили в Нижнем Тагилеспециалисты Роспотребнадзора:
ООО «Золотые луга» (Тюменская область)
ООО «Березовский молочный завод»
ОАО «Полевской молкомбинат»
ООО ТД «Маслопродукт»-
ООО «Первая молочная компания»
ООО ТПК «Маслодел»
ООО «Агропром» (г. Н. Тура
Кизиловский ГМЗ ИП Чукриев, (г. Кизел)
ООО «Агрофирма» Верхний Услон»
ООО УТК «Марс»
ЗАО «Ситниковский ММК»
ООО «Шиловское», (г. Березовск )
ООО «Кампина», (г. Москва)
ООО «Виммм- Билль-Данн», (г. Первоуральск)