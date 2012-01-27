Темы насущные насущны и в XX, и в XXI веке. Чем жил Тагил почти 80 лет назад

Читая номер «Тагильского рабочего» от 4 февраля 1936 года, можноувидеть, что многие темы напоминают сводки сегодняшних новостей. «Датьжилье вагонзаводовцам» и «Тяжба вокруг постройки трамвая» - такназываются одни из самых острых тем номера. Просматривая газету, частовозникает чувство дежавю: то и дело вспоминаешь материалы, недавновышедшие на Tagilcity.ru, темы которых до боли напоминают темы,затрагивающиеся «Тагилкой» в 1936 году.

Неужели наши мысли, чаяния и проблемы ничуть не отличаются от того, чемжили и дышали наши деды? Многое действительно совпадает, и это легкообъяснить. Людей всегда интересовали и будут интересовать такие насущныепроблемы, как: где работать, что есть, где жить, на чем ездить и такдалее. Другое дело, что эти проблемы, в зависимости от времени, власти истроя, окрашиваются в разные тона и преподносятся по-разному.

Тема строительства жилья – кого обвинять в невыполнении плана?

В социальных проблемах и промахах раньше тоже обвиняли властей, но непытались высказать свои претензии властям городским, областным,федеральным. Обвиняли непосредственных исполнителей, руководителей наместах.

Возьмем в пример очень острый и большой материал о невыполненномплане по строительству жилья для «вагонзаводовцев» (так в те годыназывали сотрудников УВЗ). Его автор начинает рассказывать о проблеме сочень громкого предложения: «Странную, губительную позицию занимаетуправление Вагонстроя в строительстве нового соцгорода». Сейчас бы мыобвинили непосредственно начальника завода, а не подразделения,отвечающего на строительство жилья. Добрались бы до обсуждения верхушкипредприятия. Тогда было не так.

Вопрос недвижимости в Нижнем Тагилеостается актуальным и сейчас.

Во время своего последнего визита в Нижний Тагилв 2011 году губернатор Александр Мишарин высказал критику в адрес мэраВалентины Исаевой по поводу низких темпов строительства жилья. Онспрашивал не с исполнителя или чиновника, отвечающего за строительствожилья, он критиковал Исаеву.

Кстати, темпы роста жилья в 1935 были куда как более высокими, чем сейчас. Например, один только УВЗ сдал за год 7 тысяч квадратных метров каменного жилья и 20 – деревянного. Для сравнения, за 2011 год муниципалитет сдал всего 50 тысяч квадратных метров. А это масштабы всегогорода, включая строительство домов градообразующими предприятиями.

Ботинки одни на весь колхоз

Другой интересной темой стали ботинки. Да, сейчас, наверное, вряд ли «Тагильский рабочий» станет поднимать тему одних-единственных ботинок. Дело в том, что их сначала вручили доярке Луговского колхоза за выполнение плана по удою молока, а потом прилюдно за ее спиной решили отобрать и вручить другой доярке. Видимо, в колхозе были только одни ботинки. Что же, доярки могли договориться носить их по очереди.

Сморщенные сосиски – позор магазина

Самыми интересными и забавными стали небольшие заметки о проблемахжителей, написанные со слов самих тагильчан или перепечатанные из писем.Если большие материалы пропитаны духом строительства социализма,ударничества, восхваления Сталина и прочей официальщиной, то в маленькихзаметочках видна жизнь простых людей.

Хорошая простая новость под названием «Мне сосиски не нравятся»описывает, что жена экскаваторщика недовольна качеством сосисок впродовольственном магазине «Бакалея». Длинные, тонкие и сморщенныесосиски никак не привлекают внимания покупательницы. «Сейчас нужен вмагазинах товар высокого качества», - говорит женщина. О чем онаговорит? Качество продовольственных продуктов и в 21 веке далеко отбезупречного. И сегодняшняя новость о продаже некачественного молока в Нижнем Тагилеявляется тому подтверждением.