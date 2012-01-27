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Темы насущные насущны и в XX, и в XXI веке. Чем жил Тагил почти 80 лет назад
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Темы насущные насущны и в XX, и в XXI веке. Чем жил Тагил почти 80 лет назад

27 января 2012, 13:49ОбществоВалерия Лошкарева
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