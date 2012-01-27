Три с минусом лучше, чем два с плюсом. Депутаты «выставили оценки» за «1000 дворов»

Обустроить с полсотни дворов местные власти, напомним, хотели еще впрошлом году по принятой в области программе, которая в народе сталаименоваться как «1000 дВОРОВ». В итоге жителей Нижнего Тагилаосчастливили только наполовину: часть дворов были сданы в эксплуатациюбуквально под снег, а прочие мэрия обещала доделать в 2012 году.

Депутатам вялотекущее, но, правда, по очень уважительным причинам,благоустройство дворов по душе не пришлось. Уж слишком много интересногоим рассказали и о программе, и об ее исполнителях обитатели домов,возле которых в спешном порядке велась битва за красивые дворы.

На исходе года, когда всем стало ясно, что намеченные планы - на благонарода - выполнены не будут, народные избранники с партбилетами самойкрупной парламентской партии РФ инициировали создание специальнойкомиссии. И до середины декабря было обещано рассказать тагильчанам,почему работы по благоустройству ведутся то ли неудовлетворительно, толи выполняются, но не в полном объеме.

Так уж получилось, что к разговору на тему «1000 дВОРОВ» депутатывернулись только в нынешнем январе, и вчера на очередном заседаниипредставительного органа власти председатель временной комиссии АлексейКазаринов озвучил итоги проделанной общими усилиями работы. «Признатьреализацию муниципальной программы «Комплексное благоустройство дворовыхтерриторий на территории города Нижний Тагил на 2011-2015 годы» в 2011году неудовлетворительной», - гласил вердикт думского умозаключения,который требовалось официально утвердить решением представительногооргана власти.

В ответ разгорелась пленарная дискуссия: вице-мэр городаВячеслав Данилов предложил считать программу выполненной, но не в полномобъеме, поэтому, надо полагать, мнения и разделились. Депутат ВладимирОбвинцев авторитетно заявил, что по объективным причинам планируемыйобъем работ и не мог быть выполненным. Депутат Никита Беркутов усомнилсяв том, что и выполненные работы можно считать таковыми, ибо неизвестно,какая картина представится взору весной, когда дворы с уложеннымместами в снег асфальтовыми покрытиями оттают.

Еще один народный избранник – Сергей Чеканов – высказался по этому жеповоду обсуждения более категорично: «Ах, как администрация старалась,ну все силы положила, чтобы ничего не сделать… Резать только красныеленточки умеем? Пусть люди сами оценку такой работы сделают».

Чуть позже, после еще раз прозвучавшего заверения чиновников о том, чтонедоделанные дворы будут приведены в порядок к лету 2012 года, депутатысмягчили свою оценку исполнения программы как бы с двойки с плюсом дотройки с минусом. Хотя оценок-то всего подразумевалось для выбора толькодве – «неуд» или «удовлетворительно». А при голосовании, приоткровенном неодобрении ситуации в целом получилось «не в полномобъеме».

Протестные настроения появились и при решении вопроса о внесениипоправок в устав города для приведения его в соответствие с федеральнымзаконодательством. Депутат Виктория Гусева некоторые процедурныеизменения не одобрила, потом ее позицию в чем-то поддержал депутат ОлегБахтеев, а в итоге поправки приняты не были из-за недостатка голосов впользу принимаемого решения. Да и из 26 тагильских депутатов назаседании думы к этому моменту присутствовали только 18. Теперьпрокуратура имеет полное право привлечь представительный орган властигорода к ответственности за игнорирование государственногозаконодательства.