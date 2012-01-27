В Свердловской области все больше предприятий-банкротов

Такие данные озвучил сегодня на пресс-конференции начальник отдела урегулирования задолженности и обеспечения процедуры банкротства УФНС России по Свердловской области Артем Балюра. 195 заявлений о признании компаний банкротами были утверждены. По его словам, по сравнению с 2010 годом количество предприятий-банкротов увеличилось на 10%. Сколько в этом списке бакротов предприятий Нижнего Тагила - не уточняется.