В Свердловской области все больше предприятий-банкротов
27 января 2012, 17:13ОбществоВалерия Лошкарева
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В Свердловской области на стадии банкротства находятся 898 предприятий.
Такие данные озвучил сегодня на пресс-конференции начальник отдела урегулирования задолженности и обеспечения процедуры банкротства УФНС России по Свердловской области Артем Балюра. 195 заявлений о признании компаний банкротами были утверждены. По его словам, по сравнению с 2010 годом количество предприятий-банкротов увеличилось на 10%. Сколько в этом списке бакротов предприятий Нижнего Тагила - не уточняется.
Чаще всего банкротству подлежат предприятия сферы оптово-розничной торговли - 25%. На втором месте - строительные организации и предприятия - 16%. 6% - предприятия сельского хозяйства.
В целом предприятия Свердловской области должны в бюджет около 11 миллиардов рублей.
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