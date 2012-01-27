Ведущие российские СМИ готовятся к митингу тагильских рабочих

Утром в Нижний Тагил приехала съемочная бригада программы «Центральноетелевидение» телеканала «НТВ». Журналисты проводят свое расследование опроисходящих в последнее время вокруг УВЗ событиях и выясняют рользаводчан в кампании по поддержке Владимира Путина, которая ведется от ихимени. Сюжет выйдет в один из воскресных выпусков программы«Центральное телевидение», возможно, в ближайшее воскресенье.