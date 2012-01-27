Ведущие российские СМИ готовятся к митингу тагильских рабочих
27 января 2012, 14:00Общество
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За месяц в Нижнем Тагиле появились сразу три «народные» организации, поддерживающие кандидата в президенты России Владимира Путина: рабочие комитеты при УВЗ и НТМК и штаб при горкоме профсоюза работников образования. Еще одна пропутинская организация, «Чистый город», вернулась из небытия. Неудивительно, что ситуацией заинтересовались далеко за пределами Свердловской области.
Сегодня Нижний Тагил оказался в центре внимания федеральных ирегиональных СМИ. Журналисты «НТВ» и «Вести-Урал» снимают сюжеты оподготовке митинга тагильских рабочих в Екатеринбурге.
Утром в Нижний Тагил приехала съемочная бригада программы «Центральноетелевидение» телеканала «НТВ». Журналисты проводят свое расследование опроисходящих в последнее время вокруг УВЗ событиях и выясняют рользаводчан в кампании по поддержке Владимира Путина, которая ведется от ихимени. Сюжет выйдет в один из воскресных выпусков программы«Центральное телевидение», возможно, в ближайшее воскресенье.
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