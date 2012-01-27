Везде проходит День открытых дверей, а в Екатеринбургском зоопарке - «Час открытых зверей»
Администрация зоопарка Екатеринбурга задумала провести акцию, в рамках которой посетители зверинца смогут пообщаться с животными и даже потрогать и погладить некоторых из них. Как сообщили сотрудники зоопарка, жители города смогут пообщаться с цыплятами, перепелками, курицей и петухом, хорьком, морскими свинками, черепахами и другими животными.
Акция, получившая название «Час открытых зверей», будет проходить в зоопарке по вторникам, четвергам и субботам с 17:00 до 18:00 по местному времени. Первый «Час открытых зверей» запланирован на четверг, 26 января. Участниками мероприятия станут цыплята. В следующий раз сотрудники зоопарка разрешат посетителям погладить других животных.
Помимо непосредственного общения с животными зоопарк также предложит наблюдение за жизнью зверей, ведущих ночной образ жизни. Так, во время «Часа открытых зверей» в зверинце можно будет посмотреть на лисиц фенеков, сов, дегу, сцинков, питонов, саламандр, генетт, летучих собак и других животных, которые почти невозможно увидеть в светлое время суток.
Проводить «Часы открытых зверей» планируется в течение зимнего и весеннего периода, когда на улице довольно рано темнеет. Расписание проведение мероприятий можно будет узнать на официальном сайте зоопарка.