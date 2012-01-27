Взрослые жители Нижнего Тагила тоже верят в Деда Мороза

Накануне прошло торжественное вручение подарков победителям. Отметим, что победителей выбирали посетители портала - они голосовали за письма, ставя синее или красное сердечко к комментарию. И вот три победителя голосования, с которыми нам удалось связаться, пришли в офис TagilCity.ru и получили небольшие презенты за свои интересные письма. Они были не только оригинальными, но и весьма злободневными - о здоровье и дорогах, тонких талиях и благополучии в семье.

Все трое победителей уже давно посещают TagilCity.ru, а Антон со своей семьей уже выигрывали в одном из фотоконкурсов на портале. Приятно, что наши посетители активны и с удовольствием участвуют в наших конкурсах. А мы с удовольствием вручаем им заслуженные подарки, и пусть эта традиция будет с нами и весь 2012 год, и много-много лет вперед! Поздравляем с победой!