Чемпионская команда Формулы-1 продемонстрировала новый болид
28 января 2014, 03:38ОбществоРОман БОТов
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Гоночный коллектив Red Bull Racing показал болид Формулы-1 для сезона-2014. Новая машина действующих чемпионов мира получила двигатель Renault. Презентация автомобиля RB10 прошла за 20 минут до начала коллективных тестов.
В соответствии с измененным техническим регламентом, RB10 получила суженный кончик носа и более короткое переднее антикрыло: с 2014 года длину спойлера принудительно уменьшили всем командам Формулы-1. Технический директор Red Bull Эдриан Ньюи заявил, что утвержденные правила 2014 года переместили торцевые пластины переднего антикрыла «в худшее из возможных мест» – непосредственно перед колесами. Инженер также назвал уродливым носовой обтекатель созданного им болида.
Пилотами Red Bull в 2014 году будут Себастьян Феттель и Дэниэл Риккардо. Запасными гонщиками назначены Себастьен Буэми и Антонио Феликс да Кошта.
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