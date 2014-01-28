Чемпионская команда Формулы-1 продемонстрировала новый болид

В соответствии с измененным техническим регламентом, RB10 получила суженный кончик носа и более короткое переднее антикрыло: с 2014 года длину спойлера принудительно уменьшили всем командам Формулы-1. Технический директор Red Bull Эдриан Ньюи заявил, что утвержденные правила 2014 года переместили торцевые пластины переднего антикрыла «в худшее из возможных мест» – непосредственно перед колесами. Инженер также назвал уродливым носовой обтекатель созданного им болида.