«МегаФон» покрыл своей сетью более 90% главных транспортных артерий Среднего Урала

Измерение покрытия радиосвязью автомобильных дорог по Свердловской области проведено Радиочастотным центром Уральского федерального округа по заказу регионального Министерства транспорта и связи. Общая протяженность трасс, по которым проводились расчеты, составляет 1 591 км. По итогам исследования, транспортная инфраструктура компании «МегаФон» обеспечена связью в среднем на 14% больше, чем у других операторов связи.

Столь высокий уровень радиопокрытия – результат масштабного строительства и модернизации сетей «МегаФона». Помимо широкой территории охвата голосовой связью городов и пригородов, в настоящее время более 75% ключевых дорог Свердловской области также находится и в зоне действия сети 3G-сети оператора. Это означает, что в поездках по Среднему Уралу мы обеспечиваем нашим абонентам не только возможность совершать звонки, но и пользоваться скоростным мобильным интернетом. Уже не первый год наш главный приоритет — предоставлять жителям области качественное покрытие сети 2G и 3G как в населенных пунктах области, так и на транспортных артериях региона» отметил директор по инфраструктуре Уральского филиала ОАО «МегаФон» Антон Щербаков.