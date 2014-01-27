«МегаФон» покрыл своей сетью более 90% главных транспортных артерий Среднего Урала
По данным Радиочастотного центра Уральского федерального округа, «МегаФон» является лидером радиопокрытия главных автомобильных трасс, расположенных на территории Свердловской области. В настоящее время связь оператора есть на 93% протяженности ключевых автодорог региона.
Надежный прием радиосигнала с высокими показателями широты охвата сети на трассах в Свердловской области обеспечен для автомобилистов по направлениям: Екатеринбург - Тюмень (100%), Екатеринбург - Челябинск (100%), Екатеринбург - Пермь (99%), Екатеринбург - Реж - Ирбит - Туринск - Тавда -Таборы (83%), Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов - Ивдель - Пелым (81%).
Измерение покрытия радиосвязью автомобильных дорог по Свердловской области проведено Радиочастотным центром Уральского федерального округа по заказу регионального Министерства транспорта и связи. Общая протяженность трасс, по которым проводились расчеты, составляет 1 591 км. По итогам исследования, транспортная инфраструктура компании «МегаФон» обеспечена связью в среднем на 14% больше, чем у других операторов связи.
Столь высокий уровень радиопокрытия – результат масштабного строительства и модернизации сетей «МегаФона». Помимо широкой территории охвата голосовой связью городов и пригородов, в настоящее время более 75% ключевых дорог Свердловской области также находится и в зоне действия сети 3G-сети оператора. Это означает, что в поездках по Среднему Уралу мы обеспечиваем нашим абонентам не только возможность совершать звонки, но и пользоваться скоростным мобильным интернетом. Уже не первый год наш главный приоритет — предоставлять жителям области качественное покрытие сети 2G и 3G как в населенных пунктах области, так и на транспортных артериях региона» отметил директор по инфраструктуре Уральского филиала ОАО «МегаФон» Антон Щербаков.