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«МегаФон» покрыл своей сетью более 90% главных транспортных артерий Среднего Урала
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«МегаФон» покрыл своей сетью более 90% главных транспортных артерий Среднего Урала

27 января 2014, 09:00ОбществоПавел Сидоренко
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