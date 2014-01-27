Невозможно дышать в Нижнем Тагиле: природоохранная прокуратура организовала проверку по данному факту

Запросы и поручения направлены директорам предприятий и в природоохранные органы. Кстати, несмотря на количество жалоб в комментариях, прямых заявлений в природоохранную прокуратуру не поступало. Более того, многие, можно сказать, привыкли к такому положению вещей, особенно близ Кокосхимпроизводства.

Тем не менее Василий Валентинович заявляет, что накопление вредных примесей в атмосферном воздухе еще не свидетельствует о нарушениях в деятельности промышленных предприятий.

Как я уже разъяснял, предприятия города в ходе производственной деятельности осуществляют выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Разрешение на выбросы получают в Департаменте Росприроднадзора по УрФО. За загрязнение атмосферного воздуха производят плату. Кроме того, источником выбросов загрязняющих веществ является и автотранспорт комментирует Василий Валентинович.

Кстати, граждане в случае ухудшения состояния здоровья в связи с загрязнением атмосферного воздуха могут обращаться с заявлениями в органы полиции или следственные органы СК РФ по месту жительства для проверки наличия в действиях должностных лиц предприятий уголовного преступления, предусмотренного ст. 251 УК РФ - загрязнение атмосферы.

Загрязнение атмосферы, как подтверждает практика, влияет на человека наиболее негативным образом - ведь опасные вещества переносятся с ветром на несколько километров, а отучиться дышать невозможно. В такие периоды нужно повышать концентрацию антиоксидантов в организме, например купить китайский тегуанинь, который среди всех чаев является, пожалуй, лидером по содержанию этих полезнейших веществ. Ну и, естественно, не стоит оставлять безнаказанными действия предприятий - но делать это стоит, успокоившись, чему, кстати зеленый чай тоже способствует.