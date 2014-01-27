Нижний Тагил продолжает «мерзнуть». А жители Вагонки задыхаются от вредных примесей

Кстати, слабый ветер обусловит накопление вредных примесей в атмосферном воздухе. В Нижнем Тагиле вообще отмечен повышенный уровень загрязнения воздуха. И в редакцию сегодня обратилась пользователь Надежда, которая сообщала, что сегодня по пути на Вагонку по Восточному шоссе пассажирам маршрутки пришлось едва ли не ложиться на пол, чтобы не задохнуться от грязного воздуха, поступающего с улицы.

Давненько такие холода не посещали Урал. Похоже зима, как обычно, пришла неожиданно. Поэтому застигнутые врасплох люди срочно утепляют окна, закупают или шьют толстовки кенгуру оптом, чтобы согреться, или распаковывают старые обогреватели, второпях вытащенные из дальнего угла антресолей. Вполне естественно, что для вынужденных выходить на улицу, теплая одежда является единственным выходом в такой мороз - если не считать автомобилей, которые так же отказываются заводиться. А если учесть, что температура может опуститься и ниже, то единственный выход - не выходить из дома, пока не потеплеет.