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Нижний Тагил продолжает «мерзнуть». А жители Вагонки задыхаются от вредных примесей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижний Тагил продолжает «мерзнуть». А жители Вагонки задыхаются от вредных примесей

27 января 2014, 11:35Общество
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