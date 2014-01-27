Скоро день Влюблённых - мы поможем провести его незабываемо!

День «Святого Валентина» или как его называют день влюбленных – это один из самых трогательных праздников для всех кто уже встретил свою половинку! В этот день все мы ждем чего-то особенного и романтичного. Все мы хотим не только приятно удивить любимых, но и чтоб этот день запомнился навсегда!

Мы предлагаем побаловать свою вторую половинку на 14 февраля – подарив сертификат на фотосесиию! Подарочный сертификат – это всегда отличный подарок. Подарочный сертфикат на фотосессию от фотостудии FotoLife (Фотолайф) – это гарантия того, что ваш подарок 100 % понравится, а ваш любимый человечек станет немного счастливее).

Какая это будет фотосесиия решать вам и вашему любимому человеку. Вы можете не только подарить сертификат в заветный день, но и назначить фотосесиию прямо на 14 февраля – разве это не романтично? А мы обеспечим вам хорошее настроение, отличные фото, а так же порадуем вас сюрпризом на день влюбленных! Спешите записываться на фотосесиию 14 февраля, ведь колличество мест ограничено.

Приобрести сертификат, а так же задать вопросы вы можете по телефону +79222199992, либо заказать фотосесиию online на нашем сайте http://fotolife-nt.ru/, и мы сами с вами свяжемся в тот же день!

Напоминаем, что все влюбленные парочки обязательно получат подарок от нашей фотостудии Fotolife.