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Стопроцентное выполнение плана и 1200 уклонистов. В Нижнем Тагиле подвели итоги осеннего призыва
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Стопроцентное выполнение плана и 1200 уклонистов. В Нижнем Тагиле подвели итоги осеннего призыва

27 января 2014, 10:10ОбществоCorey
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