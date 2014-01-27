Стопроцентное выполнение плана и 1200 уклонистов. В Нижнем Тагиле подвели итоги осеннего призыва

По итогам 2013 года по факту уклонения от воинской службы было возбуждено 285 административных дел, 81 - в Ленинском, 72 - в Дзержинском и 112 - в Тагилстроевском районах.

Совместно с органами внутренних дел в военкоматы доставлены 136 граждан.

Силами сотрудников полиции мы проводим «отработку» жилого сектора на 100 процентов. У нас есть возможность повысить эффективность поиска граждан, уклоняющихся от военной службы, применяя новые формы работы», – сказал в своем выступлении Рафаил Мингалимов, начальник полиции ММУ МВД России «Нижнетагильское».

Глава города отметил, что улучшать динамику призыва на военную службу граждан Нижнего Тагила необходимо не только силовыми методами, но и через патриотическое воспитание и пропаганду в средствах массовой информации.

Сегодня правильнее говорить о патриотизме и тех положительных примерах службы в армии, которые есть. Уместно также обсудить и возможность прохождения службы нашими призывниками, к примеру, на Черноморском флоте сказал Сергей Носов.

По его мнению, такой подход позволит поднять престиж службы в армии и качественно повлиять на призывную кампанию. Планируется, что следующее совещание по весеннему призыву 2014 года пройдет совместно с представителями средств массовой информации, где и будут подняты вопросы патриотического воспитания будущих солдат России.