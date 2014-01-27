Тагильчане ищут «золотой запас» Нижнего Тагила: «неновость» с 20-летней историей

По этой легенде, Нижний Тагил имеет свой золотой запас. Это, наверное, единственный такой город в мире. По оценкам экспертов, на сегодняшний день количество золота в резерве города составляет 55 килограммов. Часть из добытого золота ушла на чеканку медалей. Юбилейные медали начеканили к 250-летию города из высокопробного золота 9999 (по сути химически-чистого золота) на Пермской фабрике «Госзнак», эти медали сейчас – раритет. Кроме того, эксперты считают, что Николай Наумович Диденко часть запаса в свое время пустил на закупку медицинского оборудования, а остальная часть использовалась, как залоговая величина.

Долгое время активисты и эксперты искали данное постановление, которое, надо сказать, не утратило силу и по сей день. Как оказалось, постановление – не секрет, в сети Интернет оно есть, вопрос был лишь в правильном написании даты и номера - постановление Правительства РФ от 5 февраля 1993 г. № 96 «О мерах по государственной поддержке социально-экономического развития, оздоровления окружающей среды и населения города Нижнего Тагила Свердловской области».

Одним из экспертов в этом вопросе является Сергей Павлович Хребтиков, эколог. Он рассказал TagilCity.ru:

В свое время, постановление Правительства РФ №96, на основании которого Нижнему Тагилу дало право сформировать для решения экологических вопросов «золотой запас». Целевым образом он не используется. В принципе работа в этом направлении велась, наверное, ее стоит продолжить.

В Постановлении значится:

Эта часть документа дает экспертам право считать, что золото, некогда добытое в недрах города, является одним из главных богатств Нижнего Тагила на сегодняшний день. Скорее всего, оно находится в слитках. Согласно постановлению если продавать это золото, то нужно заплатить НДС.

Видимо предыдущие Главы лучшим посчитали использовать его как залоговую величину. А что сделали на выгоду, получаемую от залога золотого запаса, можно только догадываться. По крайней мере, отчетов и публикаций об использовании его для экологического оздоровления окружающей среды и населения города Н.Тагил не было полагают эксперты.

Таким образом, Нижний Тагил, имея за своими плечами такую историю, может надеяться, что одна из главных проблем – экологическая – будет решена. «Золотой запас» считают нужным пустить на решение вопроса с лесами, рекулльтивировать территории. Пустить на очистку загрязненных прудов, рек, отстойников. К примеру, Верхне-Выйский пруд чистили земснарядом последний раз 50 лет назад.

Важно отметить и «суровую» реальность: в администрации Нижнего Тагила факт актуальности Постановления и обладания им отрицают. Так, соответствующее заявление было получено из Отдела по экологии и природопользованию. На запрос заместителя председателя Нижнетагильской городской Думы Л.В.Мартюшева был получен следующий ответ:

Кроме того, соответствующее заявление есть на имя Сергея Константиновича Носова. Так что городской портал TagilCity.ru продолжит следить за ходом ситуации.

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