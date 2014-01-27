Тагильских пенсионеров в феврале ждет прибавка
27 января 2014, 12:00ОбществоCorey
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В феврале более 120 тысяч пенсионеров Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа, получающих трудовые пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца, получат прибавку к пенсии. Индексация составит 6,5%.
Пенсионный фонд уже приступил к пересчёту трудовых пенсий с учётом повышения. Средний размер трудовой пенсии после индексации по городу составит 11 500 рублей.
Следующее увеличение ожидается с 1 апреля - дополнительно будут проиндексированы трудовые пенсии, а также социальные пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению и ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам.
© TagilCity.ru по информации Пенсионного фонда
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