Тагильских пенсионеров в феврале ждет прибавка

Пенсионный фонд уже приступил к пересчёту трудовых пенсий с учётом повышения. Средний размер трудовой пенсии после индексации по городу составит 11 500 рублей.

Следующее увеличение ожидается с 1 апреля - дополнительно будут проиндексированы трудовые пенсии, а также социальные пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению и ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам.