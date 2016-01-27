На встрече с профсоюзом УВЗ мэр Нижнего Тагила подвёл итоги прошлого года и ответил на заданные вопросы (ФОТО)

Постоянные читатели TagilCity.ru уже знают, чем может похвастаться Нижний Тагил. Прошлый год запомнился реконструкцией Драматического театра и возведения ФОК «Президентский», полной реконструкцией нижнетагильской набережной и строительством моста через реку Тагил на улице Красноармейская. Даже несмотря на недостаток финансирования, Нижний Тагил сумел закончить эти проекты. Всё это Сергей Носов отметил в своей речи. В 2016 году мэр собирается сохранить темпы развития города.

После своего выступления мэр города ответил на заданные вопросы. Они касались газификации различных микрорайонов Нижнего Тагила, проблем общественного транспорта, ремонта дорог и перспектив сельского хозяйства.

Довольно подробно мэр остановился на вопросе освещённости улиц. Он рассказал о том, чего удалось добиться в рамках проекта «Светлый город». Освещены уже многие улицы Нижнего Тагила, например, улица Свердлова в Дзержинском районе. На вопросы, на которые мэр не успел ответить, будут даны письменные ответы, которые отправят в профсоюзный комитет УВЗ.

В конце Сергей Носов отметил, что мнение работников завода для него очень важно:

Для меня важно сегодня слышать и понять настроение заводчан. Уралвагонзавод обеспечен заказами, прежде всего, — оборонными. Что касается заказов на подвижной состав, то положительный эффект от решения, принятого президентом, будет сказываться постепенно. Мы уже прошли несколько кризисов и знаем, что делать. Нам удастся решить все проблемы сообщается на сайте Уралвагонзавода.

Завершая собрание, выступил исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин. Он поддержал слова мэра Нижнего Тагила и отметил, что заказы у завода есть и впереди предстоит много работы.

Между тем, совсем недавно УВЗ подтвердил информацию об оптимизации персонала. В данном случае под оптимизацией подразумеваются сокращения. Хочется верить, что сокращения коснутся минимального количества людей. Хорошо хотя бы то, что в беседе с редакцией TagilCity.ru УВЗ обещал, что в 2016 году все работы по-прежнему будут оплачиваться в полном размере.