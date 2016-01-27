Новое меню в ресторане отеля live-inn room

Ресторан, бар и лаундж live-inn room отеля Park Inn by Radisson Нижний Тагил готов порадовать гостей и жителей города обновленным меню. Выбор блюд заметно расширился, чтобы удовлетворить потребности самой разной публики: разнообразный выбор закусок, салатов, основных блюд, а также традиционные блюда русской кухни.

Здесь каждый найдет блюдо по душе! Ресторан порадует как любителей мясных блюд и деликатесов, так и любителей блюд из рыбы, своими вкуснейшими гриль-стейками, а также стейками, приготовленными по технологии су-вид. Паста, пицца, сендвич, а может быть буррито? Не вопрос, в новом меню это все есть!

Стоит отдельно отметить, что шеф-повар при составлении нового меню позаботился и о тех, кто желает питаться вкусно, и при этом полезно. В меню особо выделены вегетарианские опции и блюда, приготовленные из продуктов с низким содержанием жиров и соды. А маленькие гости ресторана могут отведать, например, потрясающего вкуса фруктовую пиццу.