Сергей Носов встретился с профсоюзным активом Уралвагонзавода и химического завода «Планта» (ФОТО)
Накануне Глава города Сергей Носов провел встречи с лидерами профсоюзных организаций УВЗ и химического завода «Планта». Мэр рассказал об итогах 2015-го года и планах муниципалитета на 2016-й, сообщает пресс-служба Администрации города.
Несмотря на всю сложность экономической ситуации в стране и городе, Сергей Носов акцентировал внимание на том, что начатые программы по развитию Нижнего Тагила, а также планы по поддержанию городской инфраструктуры будут реализовываться.
Ресурсы бюджета этого года в два раза меньше чем в 2015 году, - сказал Глава города, - тем не менее, задачи, которые перед нами стоят, мы постараемся выполнить». Среди них – реконструкция моста на улице Фрунзе, возведение двух домов для переселения тагильчан из ветхого и аварийного жилья, продолжение реализации программы «Светлый город» и завершение работ на набережной «Тагильская лагуна.
Проблемы, с которыми обратились жители Вагонки и Северного поселка к Сергею Носову, оказались схожими. Людей волнуют планы дорожников на 2016 год, освещение улиц и дворовых территорий, газификация частного сектора, работа городского транспорта, уровень медицинского обслуживания населения и порядок начисления коммунальных платежей. Глава города взял на контроль озвученные вопросы.
Встречи с трудовыми коллективами, считаю, необходимы в сложившихся экономических условиях, - сказал Сергей Носов. – Необходимо разъяснять тагильчанам реальное положение дел.
По мнению Главы города понимание планов муниципалитета на текущий год со стороны горожан даст возможность достойно преодолеть все трудности и справиться с вызовами, которые предлагает современная ситуация в стране и мире.