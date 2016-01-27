Уралвагонзавод выходит на европейский рынок

Данные оси могут применяться как для обычных составов, так и для скоростных поездов железных дорог Европы. На Уралвагонзаводе европейский рынок оценивают как перспективный. Уже сегодня есть интерес к продукции УВЗ и заключен первый контракт на производство 4 000 осей типа BA-002. В середине февраля 2016 года установочная партия изделий в размере 350 штук будет отправлена заказчику. Кроме того, выход на новый рынок позволит повысить загрузку производства.

Изготовление поковок осевых заготовок осуществляется в кузнечном цехе №1 Уралвагонзавода, их окончательная механическая обработка проходит в цехе колесных пар. Оба этих подразделения головного предприятии корпорации УВЗ технически оснащены на самом высоком уровне. В кузнице действует новая радиально-ковочная машина, установлены современные нагревательная и нормализационная печи, другое оборудование. В цехе колесных пар внедрена и успешно работает многопрофильная линия, в составе которой автоматическая линия обработки осей колесных пар.

Чешские специалисты, проводившие аудит задействованных производственных мощностей, лично убедились, что при изготовлении осей типов BA-002 и BA-302 используются только современные технологии и оборудование, а квалификация специалистов отвечает европейским требованиям. Их выводы также стали важнейшим аргументом при получении сертификата.