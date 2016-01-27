Уралвагонзавод выходит на европейский рынок
Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» начинает производство чистовых осей двух типов - BA-002 и BA-302 с нагрузкой 25 тонн для подвижного состава европейской колеи шириной 1435 мм. Их полное соответствие европейским стандартам подтверждено сертификатом чешского сертификационного центра VUZ.
Данные оси могут применяться как для обычных составов, так и для скоростных поездов железных дорог Европы. На Уралвагонзаводе европейский рынок оценивают как перспективный. Уже сегодня есть интерес к продукции УВЗ и заключен первый контракт на производство 4 000 осей типа BA-002. В середине февраля 2016 года установочная партия изделий в размере 350 штук будет отправлена заказчику. Кроме того, выход на новый рынок позволит повысить загрузку производства.
Изготовление поковок осевых заготовок осуществляется в кузнечном цехе №1 Уралвагонзавода, их окончательная механическая обработка проходит в цехе колесных пар. Оба этих подразделения головного предприятии корпорации УВЗ технически оснащены на самом высоком уровне. В кузнице действует новая радиально-ковочная машина, установлены современные нагревательная и нормализационная печи, другое оборудование. В цехе колесных пар внедрена и успешно работает многопрофильная линия, в составе которой автоматическая линия обработки осей колесных пар.
Чешские специалисты, проводившие аудит задействованных производственных мощностей, лично убедились, что при изготовлении осей типов BA-002 и BA-302 используются только современные технологии и оборудование, а квалификация специалистов отвечает европейским требованиям. Их выводы также стали важнейшим аргументом при получении сертификата.
На Уралвагонзаводе нынешняя работа по производству комплектующих вагоностроения для европейских партнеров – не первый опыт. В 1995 году кузнечный цех №1 изготавливал партию черновых осей для Франции и Испании.