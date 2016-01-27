В «Индексе восприятия коррупции» Россия поднялась на 119 место

Международное движение Transparency International опубликовало ежегодный «Индекс восприятия коррупции». По сравнению с прошлым годом Россия несколько улучшила свои показатели, получив 29 баллов и разделив 119 место с Азербайджаном, Гайяной и Сьерра Леоне. Украина также продемонстрировала чуть лучший результат по сравнению с прошлым годом, поднявшись с 142 на 130 место. Из стран Центральной Азии самое низкое место в рейтинге занял Туркменистан – 154 место.

При подсчете «Индекса восприятия коррупции» 168 стран и территорий мира ранжируются по шкале от нуля до ста баллов. Чем выше балл – тем меньше уровень восприятия коррупции в стране. Первые три места занимают Дания, Финляндия и Швеция. В прошлом году Финляндия была на третьем месте, а второе занимала Новая Зеландия.

В 2015 году Россия получила 29 баллов (на два балла больше, чем в прошлом году), что позволило подняться ей с 136 места до 119. Соседями России в рейтинге стали Азербайджан, Гайяна и Сьерра Леоне. Тем не менее, Россия остается в последней трети «Индекса» (среди стран, закрашенных на карте красным).

Региональный координатор Transparency International в странах СНГ Светлана Савицкая говорит, что за последние несколько лет не увидела никаких позитивных изменений в России, несмотря на заявления властей о попытках победить коррупцию.

Власти продолжают ограничивать возможности гражданского общества, они продолжают давление на неправительственные организации, включая российский ТИ, давление на журналистов, занимающихся расследованиями и на независимые СМИ считает она.

Украина также несколько улучшила свои позиции в рейтинге, получив на один балл больше, чем в прошлом году, и поднявшись с 142 на 130 место. Сейчас ее индекс – 27, столько же, сколько было год назад у России.

Если проанализировать, что происходит с антикоррупционными реформами в Украине, то окажется, что сделано не так много. Политическая воля очень слаба – власти не демонстрируют, что они всерьез готовы бороться с коррупцией объясняет Савицкая.

Все пять стран Центральной Азии оказались в нижней части таблицы отметила Савицкая.