В Нижнем Тагиле за три дня зафиксировано 1119 нарушений ПДД

С 22 по 24 января они провели три рейдовые проверки дорог города, работая в усиленном режиме. Во время проверок они фиксировали нарушение ПДД пешеходами. Впрочем, не остались без внимания и водители.

За эти дни инспекторы ГИБДД зафиксировали 1119 случаев нарушения ППД. На долю пешеходов пришлось 349 случаев нарушений ПДД. 47 пешеходов было удалено с проезжей части. Были остановлены 139 водителей, которые не предоставили преимущество пешеходу. 6 автомобилистов управляли машиной в состоянии алкогольного опьянения.

Тагильчанам не стоит расслабляться, подобные проверки будут проводиться и дальше. Нарушение ПДД отправляет тагильчан в больницу почти каждую неделю. Например, 13 января 12-летняя девочка перебегала дорогу, попала под машину и сломала ключицу.