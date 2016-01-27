В Политехнической гимназии открыли мемориальную доску летчикам-тагильчанам (ФОТО)

На церемонию открытия собрались учащиеся Политехнической гимназии, ветераны Великой Отечественной войны и труда, представители Нижнетагильского авиаспортклуба, руководители управлений Администрации города.

Сергей Носов обратился к учащимся гимназии с приветственной речью.

В нашем городе родилось и выросло много замечательных людей. Нам есть кем гордиться, есть с кого брать пример, есть у кого учиться мужеству, бесстрашию и любви к Родине. Надеюсь, что вы продолжите высокий полет своих дедов и прадедов, а этот день займет значимое место в вашей памяти сказал он.

Также на торжественной церемонии выступили член Городского Совета молодежи Михаил Андриуцэ, ветеран Нижнетагильского авиаспортклуба Ольга Карпушкина, заместитель председателя Совета Нижнетагильской городской общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Нина Денисова.

На митинге вспоминали имена летчиков-фронтовиков 698-го лёгкобомбардировочного авиационного полка. Среди них авиамеханик Василий Бердников, который дошел до Берлина, был награжден орденом Красной Звезды и медалями.

На открытии мемориальной доски присутствовали две дочери Василия Филипповича - Нэлли Устинова и Светлана Бердникова. Нэлли Васильевна поблагодарила инициаторов создания памятной доски.

Долгие годы мы мечтали о том, чтобы увековечить память о нашем отце и всех летчиках, ушедших на фронт. Низкий поклон всем, кто хранит память о героях-тагильчанах, потому что это – история нашего родного города сказала она.

Директор Политехнической гимназии Елена Дьячкова сказала, что сегодня в образовательном учреждении стартовала поисково-краеведческая акция. Школьники по архивным документам и воспоминаниям ветеранов постараются восстановить историю 698-го авиационного полка. Собранные материалы послужат основой для создания военно-патриотической экспозиции музея гимназии.