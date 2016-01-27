В России стали чаще применять домашний арест

По его данным, в 2011 году суды вынесли 1300 решений о домашнем аресте. А только за одиннадцать месяцев прошлого года под домашний арест были отправлены 4146 человек.

Но в целом суды еще проявляют осторожность, и если следствие просит отправить человека в СИЗО, то суд, как правило, соглашается. Залог же пока остается достаточно редкой мерой.

Такие заявления прозвучали в Российском государственном университете правосудия на «круглом столе» по вопросам избрания мер пресечения.

Как сообщил вчера Владимир Давыдов, в 2014 году такая мера пресечения была применена лишь в отношении 50 человек. При этом полтора года назад минимальный размер залога по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести был снижен со 100 тысяч до 50 тысяч рублей. Предполагалось, что снижение планки позволит чаще применять такую меру пресечения. Ведь когда речь о каком-то незначительном преступлении, а подозреваемый небогат, то и небольшая сумма может послужить достаточной гарантией, что человек не сбежит.

Кстати, по данным Судебного департамента при Верховном суде России, в прошлом году за шесть месяцев залог применялся 97 раз. Владимир Давыдов отметил, что при принятии решения об избрании меры пресечения, судам важно соблюдать разумный баланс между общественным интересом и конституционным правом каждого гражданина на личную свободу.

Решения, несомненно, должны быть взвешенными и обоснованными, - сказал зампред Верховного суда России. - Стоит отметить, что за последние 10-15 лет произошло системное переосмысление подходов к избранию судами мер пресечения. Стало очевидным, что в прежние годы избрание такой меры пресечения, как содержание под стражей, было явно избыточным.

В свою очередь президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко предложил развивать в России институт компенсации лицам, чьи права были нарушены в результате вынесения в их отношении ошибочных судебных решений, - аналогично тому, как это делается в ряде зарубежных стран. Получить компенсацию за судебную ошибку можно и сегодня, но процесс сложный, а суммы в итоге присуждаются небольшие. Между тем в других странах компенсации за судебные ошибки могут достигать десятков миллионов долларов.