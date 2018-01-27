Бывший сотрудник ФСБ временно возглавил МУП «Водоканал» в Екатеринбурге

Ранее стало известно, что экс-глава предприятия Александр Ковальчик назначен министром экономики и территориального развития региона. Соответствующий указ был подписан руководством Свердловской области.

Информация о смене руководителя была подтверждена в пресс-службе мэрии столицы Урала. Однако, по сообщениям СМИ, в «Водоканале» подтверждения информации не дают.

В случаях, когда директор находится в командировке или на больничном, его обязанности исполняет первый заместитель. Однако на данный момент официального приказа о назначении и.о. не было. Конкретика будет в понедельник пояснили в пресс-службе МУП «Водоканал».

Ранее Сергей Рахманов был руководителем службы экономической безопасности УФСБ. В муниципальном предприятии «Водоканал» он стал работать с 2011 года, передает издание «Правда УрФО».