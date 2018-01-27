Чудотворная Чимеевская икона прибудет в Екатеринбург из Курганской области

Икона будет доставлена из Курганской области. Благословил отправку святыни Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Образ обычно находится в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре.

В столице Урала верующие смогут увидеть чудотворную икону в Свято-Троицком кафедральном соборе с 10 по 15 января.

10 февраля пройдет торжественная встреча святыни: мероприятие назначено на 16:45. Встречать святыню будут митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и митрополит Курганский и Белозерский Иосиф.

Придание гласит, что в реке Нияп дети увидели плывущую доску черного цвета. Когда взрослые поняли, что это за предмет, икону перенесли в храм села Чимеева.

Весть о чудесном явлении Казанской иконы Божией Матери быстро распространилась по всей округе и далеко за её пределами. Множество паломников приходили на поклонение святому образу рассказывают в епархии Екатеринбурга.

Впоследствии сельский храм сгорел, а на его месте в 2002 году возвели Казанский храм. Религиозное учреждение преобразовали в Казанско-Богородицкий мужской монастырь.

Люди верят, что Чимеевская икона Божией Матери лечит душу, придает силы, избавляет от злобы и недоверия, передает издание «Областная газета».