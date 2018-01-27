Чудотворная Чимеевская икона прибудет в Екатеринбург из Курганской области
В столицу Урала привезут икону Божией Матери «Чимеевскую». Образ прибудет ко дням празднования Собора Екатеринбургских святых.
Икона будет доставлена из Курганской области. Благословил отправку святыни Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Образ обычно находится в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре.
В столице Урала верующие смогут увидеть чудотворную икону в Свято-Троицком кафедральном соборе с 10 по 15 января.
10 февраля пройдет торжественная встреча святыни: мероприятие назначено на 16:45. Встречать святыню будут митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и митрополит Курганский и Белозерский Иосиф.
Придание гласит, что в реке Нияп дети увидели плывущую доску черного цвета. Когда взрослые поняли, что это за предмет, икону перенесли в храм села Чимеева.
Весть о чудесном явлении Казанской иконы Божией Матери быстро распространилась по всей округе и далеко за её пределами. Множество паломников приходили на поклонение святому образу рассказывают в епархии Екатеринбурга.
Впоследствии сельский храм сгорел, а на его месте в 2002 году возвели Казанский храм. Религиозное учреждение преобразовали в Казанско-Богородицкий мужской монастырь.
Люди верят, что Чимеевская икона Божией Матери лечит душу, придает силы, избавляет от злобы и недоверия, передает издание «Областная газета».
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