Екатеринбурженка обманом похитила у знакомых более 12 миллионов рублей
27 января, 10:45Общество
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В Екатеринбурге будут судить 41-летнюю местную жительницу за то, что она обманом похитила у своих знакомых крупную сумму денег.
Сюжеты: Екатеринбург
Мошеннические действия происходили с июля 2014 по октябрь 2015 года. Как удалось выяснить следователям от потерпевших, женщина обращалась к своим приятелям с просьбой дать деньги под проценты. Взамен она обещала оказать помощь в покупке квартиры. Деньги после этого никто, кроме обвиняемой больше не видел.
Женщина стала фигуранткой уголовного дела по факту мошенничества, ей предъявили обвинение по части 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
В общей сумме екатеринбурженка получила свыше 12,2 миллионов рублей. Свои обещания по возвращению суммы с большими процентами и по содействию в покупке жилья обвиняемая не сдержала.
Мошеннице грозит тюремный срок - до 10 лет лишения свободы, передаёт издание «Znak.com».
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