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Екатеринбурженка обманом похитила у знакомых более 12 миллионов рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбурженка обманом похитила у знакомых более 12 миллионов рублей

27 января, 10:45Общество
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