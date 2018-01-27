Екатеринбурженка обманом похитила у знакомых более 12 миллионов рублей

Мошеннические действия происходили с июля 2014 по октябрь 2015 года. Как удалось выяснить следователям от потерпевших, женщина обращалась к своим приятелям с просьбой дать деньги под проценты. Взамен она обещала оказать помощь в покупке квартиры. Деньги после этого никто, кроме обвиняемой больше не видел.