Истязавшая дочь жительница Первоуральска направлена на принудительное лечение

В Первоуральске завершилось судебное заседание относительно местной жительницы, которая обвинялась в истязании своей малолетней приемной дочери. Следственный комитет собрал доказательства совершенного преступления, которые суд признал достаточными для вынесения приговора.

Напомним, бывший педагог взяла на воспитание девочку в 2011 году. По версии следователей, в период с осени 2015 года по май 2017 года она регулярно жестоко наказывала приемную дочь. В декабре 2017 года по итогам психиатрической экспертизы женщина была признана невменяемой.

Установлено, что приемная мать не осознавала степень опасности, которую причиняет ребенку своими действиями. Судом было принято решение направить женщину на принудительное лечение. Ближайшее время она будет находиться в психиатрическом стационаре, пишет следственный комитет по Свердловской области.