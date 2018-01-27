Паспорта вступивших в однополый брак россиян признаны недействительными

МВД начало проверку по факту вступления в однополый брак двух мужчин. Напомним, россияне Евгений Войцеховский и Павел Стоцко заключили брак в Дании и вернулись в Россию, где сотрудница МФЦ проставила в их паспорта штампы о заключении брака.

Как пояснила официальный представитель МВД в России Ирина Волк, документы этих мужчин признали недействительными. Их паспорта уже включены в базу аннулированных. Кроме того, сотрудница, допустившая нарушение законодательства РФ, и ее начальник будут уволены.

При этом в МФЦ утверждают, что структура не занимается заключением браков. Документы сразу направляются в территориальный ЗАГС, где и принимается решение о проставлении штампов или отказе в заключении брака.

Однако один из молодых супругов заявил, что пока не получал уведомления о том, что документы признаны недействительными. После получения официального письма он намерен обратиться в суд, чтобы доказать, что штампы в российских паспортах супругов не противоречат закону, пишет «РБК».