Авария на водоводе на ГГМ находится на контроле у главы города Нижнего Тагила

Ход устранения последствий аварии находится на контроле у главы города Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Сообщается, что работники ООО «Водоканал-НТ» будут задействованы круглосуточно до полного устранения утечки воды на ГГМ.

Микрорайон запитали по резервной линии. Специалисты просят жильцов верхних этажей отнестись с пониманием к слабому напору воды из-за увеличенного расхода воды в выходные.

Сотрудники МУП «Тагилдорстрой» расчищают дороги от льда. Инспекторы ГИБДД просят автолюбителям соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию из-за возможной гололедицы.