Авария на водоводе на ГГМ находится на контроле у главы города Нижнего Тагила
Прорыв трубы на водоводе по Черноисточинскому шоссе и ход устранения последствий аварии находится на контроле у главы города Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Сотрудники «Водоканал-НТ» будут работать круглосуточно до полного устранения аварии на ГГМ.
Ход устранения последствий аварии находится на контроле у главы города Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Сообщается, что работники ООО «Водоканал-НТ» будут задействованы круглосуточно до полного устранения утечки воды на ГГМ.
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По словам замдиректора по производству «Водоканал-НТ» Евгения Захарова, авария на водоводе серьезная. На устранение прорыва привлечены все силы «Водоканала». Место прорыва установлено и выясняются причины аварии, информирует пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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