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Авария на водоводе на ГГМ находится на контроле у главы города Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Авария на водоводе на ГГМ находится на контроле у главы города Нижнего Тагила

Сегодня, 18:12ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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