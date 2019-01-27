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Часть Черноисточинского шоссе в Нижнем Тагиле перекрыто из-за прорыва трубы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Часть Черноисточинского шоссе в Нижнем Тагиле перекрыто из-за прорыва трубы

Сегодня, 10:39ОбществоФото: ОД «Тагил без ям»
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