Часть Черноисточинского шоссе в Нижнем Тагиле перекрыто из-за прорыва трубы
Сегодня, 10:39ОбществоФото: ОД «Тагил без ям»
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27 января в 6:35 в Нижнем Тагиле на Черноисточинском шоссе в районе пересечения с улицей Дружинина произошел порыв трубопровода, и вода разлилась на проезжую часть. В связи с этим часть шоссе перекрыто для движения автотранспорта.
Сюжеты: Нижний Тагил
Из-за коммунальной аварии объезд данного участка дороги будет осуществляться с правым поворотом на улицу Дружинина и далее по Уральскому проспекту, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Также при движении по улице Дружинина, водителей призывают быть внимательными, так как возможно образование гололеда.
Сейчас на месте аварии работают дорожные службы, которые прочищают ливневые колодцы. Известно, что из-за прорыва трубы ограничена подача холодной воды в части домов на Черноисточинском шоссе.
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