Часть Черноисточинского шоссе в Нижнем Тагиле перекрыто из-за прорыва трубы

Из-за коммунальной аварии объезд данного участка дороги будет осуществляться с правым поворотом на улицу Дружинина и далее по Уральскому проспекту, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.

Также при движении по улице Дружинина, водителей призывают быть внимательными, так как возможно образование гололеда.