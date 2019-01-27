Многогранность талантов: имя лучшего тагильского ученика станет известно 31 января

Для того чтобы пройти в финал конкурса «Лучший ученик – 2019», участникам нужно было представить на суд жюри портфолио с интеллектуальными, спортивными, творческими достижениями, видеоролики мастер-класса «Лайфхак школьной жизни» и эссе на тему «Я и мой город». По итогам заочных этапов в финал вышли семь учеников.