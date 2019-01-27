Многогранность талантов: имя лучшего тагильского ученика станет известно 31 января
31 января в городском Дворце детского и юношеского творчества в Нижнем Тагиле пройдет финал конкурса «Лучший ученик – 2019». После всех заочных этапов, в финале свои таланты покажут семь учеников.
Для того чтобы пройти в финал конкурса «Лучший ученик – 2019», участникам нужно было представить на суд жюри портфолио с интеллектуальными, спортивными, творческими достижениями, видеоролики мастер-класса «Лайфхак школьной жизни» и эссе на тему «Я и мой город». По итогам заочных этапов в финал вышли семь учеников.
Финалисты продемонстрируют зрителям свои творческие презентации «Один день из моей жизни», примут участие в краеведческом конкурсе «Широка страна моя родная» и «Интеллектуальном поединке».
Итоги конкурса будут подведены сразу после выступлений. Тройка победителей получит награды, а обладатель первого места сможет поучаствовать в заочном этапе межрегионального конкурса, сообщает пресс-служба ГДДЮТ.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости