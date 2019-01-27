Незаконно уволенного сотрудника совхоза восстановили на работе в Свердловской области

Сотрудника государственного унитарного предприятия Свердловской области «Совхоз «Шумихинский» незаконно уволили за прогул рабочего дня. Работник предприятия обратился в прокуратуру пригородного района. Прокуратура организовала проверку соблюдения трудового законодательства.

По итогам проверки установлено, что при расторжении трудового договора с сотрудником работодателем допущены грубые нарушения ТК РФ. Работодателем не составлен акт об отсутствии сотрудника на рабочем месте, не установлена причина прогула, работник не привлечен к дисциплинарной ответственности и другие нарушения.

Вынесено представление прокуратуры в адрес директора предприятия о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.