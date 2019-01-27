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Обманутые арамильские дольщики вновь вышли на митинг в Екатеринбурге
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Обманутые арамильские дольщики вновь вышли на митинг в Екатеринбурге

Сегодня, 09:30ОбществоФото: Страница Михаила Волкова в Instagram/ instagram.com/m.m.volkov
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