Обманутые арамильские дольщики вновь вышли на митинг в Екатеринбурге

26 января с 13:00 до 16:00 на площади Советской Армии в Екатеринбурге прошёл митинг обманутых арамильских дольщиков. Они требовали от властей достроить спроектированные дома в Арамиле и следовать условиям «дорожной карты», которую утвердил глава региона. К митингующим прибыл министр строительства Свердловской области Михаил Волков.

Люди на взводе, и я их понимаю. Они честно оплатили свои квартиры, взяли ипотеку, но из-за недобросовестного застройщика не получили ничего. Мы регулярно встречаемся с инициативными группами дольщиков и пайщиков, на которых рассказываем, что делается для решения их вопроса. Готов встречаться с людьми, объяснять, столько, сколько потребуется,написал министр в своём профиле в Instagram.