Для долгостроя ЖК «Тимирязевский» в Нижнем Тагиле нашли нового застройщика

Сегодня может будет заключен договор по первому дому между застройщиком и новой фирмой «Урал Инжиниринг». Они, может, первый дом застроят. Сегодня в администрации будет встреча, рассказал TagilCity.ru прокурор Дзержинского района Сергей Гармаш.

Ранее прокурор заявлял, что если свердловская Госжилинспекция не предоставит нового подрядчика для строительства первого дома ЖК «Тимирязевский» в Нижнем Тагиле, то в правительство будет подан соответствующий запрос в областную прокуратуру.

Напомним, в июне 2019 года дольщики ЖК «Тимирязевский» обратились в прокуратуру, так как квартиры им не были сданы. Строительство должно было завершиться еще в прошлом году, однако первый дом жилого комплекса все еще не введен в эксплуатацию, а второй находится на стадии закладки фундамента. Работами занималось ООО «СУ-1», у которого, кроме того, скопился долг за аренду земли перед администрацией города в размере 10 миллионов рублей. Мэрия выиграла дело.

В августе 2019 года прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» из-за нецелевого расходования средств дольщиков: по данным следствия, состав руководства «СУ-1» похитили выделенные на первый дом более восьми миллионов рублей, чтобы, предположительно, потратить их на строительство второго дома. Директор «СУ-1» Максим Сажаев заявил в СМИ, что вопрос с нецелевым расходованием денег уже решен и предоставлена вся необходимая документация: по его словам, контрагенты неправильно указали адрес доставки стройматериалов, а накладные не приняли в качестве отчета за израсходованные средства. Госжилстройнадзор Свердловской области в ответ на обращение дольщиков долгостроя сообщил, что процедура банкротства ООО «СУ-1» будет инициирована в первом квартале 2020 года.