Опасен ли китайский вирус для Нижнего Тагила? Пока пострадали только турфирмы

Пока что в Нижнем Тагиле от нового коронавируса пострадали только турфирмы. 24 января Ростуризм выступил с распоряжением приостановить продажу туров и отдельных услуг в Китайскую Народную Республику до нормализации эпидемиологической обстановки в стране, в связи с распространение в КНР коронавируса, рассказала TagilCity.ru специалист по туризму фирмы ANEX TOUR в Нижнем Тагиле Ксения Анисимова.

Девушка также пояснила, что на данный момент их агентство аннулирует все забронированные туры в Китай. С туристами, которые уже купили туры, агентство ведёт работу по перебронированию на другие направления.

В основном все туристы, которые планировали поездку в Китай, перебронируются на другие направления, пока заявок на возврат денежных средств не было. Мы, конечно, в свою очередь, рекомендуем воздержаться от поездок в Китай. Тем туристам, которые находятся на данный момент в Китае, им предлагается прервать свою поездку, но решение принимает только сам турист,рассказала Анисимова.

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Помимо этого, специалист рассказала, что туры в Китай в декабре–январе были востребованы и интересны по цене. Взамен туристам были предложены туры в Тайланд, Вьетнам, ОАЭ и Индию, однако девушка отметила, что из-за ситуации с Китаем, цены по данным направлениям поднялись примерно на 20%.

В социальных сетях неоднократно появлялись шутки, что теперь получать посылки из Китая небезопасно, однако в пресс-службе «Почты России» по Свердловской области рассказали, что опасности нет.

Почта России заботится о благополучии своих клиентов и в подобных случаях руководствуется предписаниями профильных ведомств. На текущий момент соответствующих распоряжений в адрес почтового оператора не поступало,заявили в пресс-службе.

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Менеджер турфирмы Pegas Touristik Лидия Карасева также рассказала, что, в связи с распоряжением Ростуризма от 24 января, продажа туров в Китай была приостановлена. Девушка также заявила, что все, кто купил туры в Китай, получат полный возврат средств, либо перебронирование на другие направления.

Все, кто улетел, их вернут обратно по графику, согласно полётной программе. Раньше вывозить не будут, добавила Карасева.

Девушка также отметила, что туры в Китай были популярны из-за относительной новизны и небольшой цены по сравнению с уже приевшимися Таиландом и Вьетнамом.

Время перелёта стало меньше: без дозаправки сделали 7:20 лететь. Шикарная пляжная полоса, мягкий климат,говорит Лидия Карасева.

Фото: pixabay.com

Также Карасева пояснила, что единственный оператор, который отправляет из Екатеринбурга в Китай — это Tez Tour, а турфирмы сотрудничают с ним. После рекомендаций Ростуризма Tez Tour также остановил продажу туров в Китай. Какие направления будут популярны вместо Китая, Карасева сказать не смогла, поскольку туры в КНР сняли только сегодня.

Представитель турбюро «Спутник» рассказал, что считает панику необоснованной, однако продажа туров в Китай у них также приостановлена, хотя спрос упал ещё до рекомендаций Ростуризма.

На острове Хайнань на 13 миллионов 13 заболевших: один человек на миллион. У нас в Нижнем Тагиле сейчас процент заболевших гриппом гораздо больше. Я опасаюсь, что вот сейчас говорят про это, а потом заболеет кто-то в Польше, и весь туризм обрежут,высказался представитель «Спутника».

На данный момент заболеваний коронавирусом не зафиксировано на территории Свердловской области и Нижнего Тагила, рассказала TagilCity.ru исполняющая обязанности главного врача по эпидемиологическим вопросам нижнетагильского филиала Центра гигиены и эпидемиологии Ирина Забужанская.

По ситуации с респираторными инфекциями в Нижнем Тагиле: ситуация стабильна. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то у нас в городе даже снижение. Порог заболеваемости не превышен. По детскому населению ситуация также стабильна,рассказала Забужанская.

По её словам, в аэропорту Кольцово с прилетающими из Китая проводятся диагностические мероприятия: замеряют температуру. Также во все медицинские учреждения области выдано распоряжение, что если обращается человек с симптомами респираторной инфекции, то первый вопрос будет: был ли он на территории Китая?

Какой-то опасности, как показывают по телевизору, нет. Мы не кричим: «караул». Опасность есть для тех, кто был в Китае. Особенность этого вируса ещё в том, что нет каких-то характерных признаков для коронавируса. Симптомы возникают по типу обычного ОРЗ. Но человек должен понимать, что если он вернулся из отпуска, и появились симптомы — нужно обращаться в больницу,пояснила Ирина Забужанская.

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Сегодня, 27 января, «Коммерсантъ», ссылаясь на пресс-атташе посольства Георгия Егорова, сообщил, что в провинции Хубэй в Китае, в том числе и её центре — Ухани, центре вспышки коронавируса, остаются 140 граждан России. 75 из них — студенты. По словам Егорова, со всеми россиянами поддерживается контакт. Издание China Daily пишет, что первое заражение произошло 1 декабря с рынка морепродуктов в Ухане. Специалисты собрали 583 пробы, 33 из них показали положительный результат на вирус. Кроме того, большинство зараженных проб изъяты в западной части рынка. Там осуществлялась продажа диких животных. Однако пока не установлено, от какого именно животного началось заражение.

При этом издание South China Morning Post заявляет, что первый заразившийся не имеет отношения к рынку. Коме того, ни у одного из членов семьи заразившегося не наблюдается признаков заболевания. Инкубационный период коронавируса составляет 14 дней, в этот период человек опасен для окружающих.