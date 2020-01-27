Сотрудники Богдановичской больницы объявили о забастовке из-за условий труда
Сегодня, 20:38ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сотрудники центральной районной больницы Богдановича готовы 28 января начать забастовку из-за условий труда, пишет «Уралинформбюро».
15 сотрудников прачечной, пищеблока и инженерной службы записали видеообращение, которое разместили на странице профсоюза медработников «Альянс врачей» в Twitter. Сотрудников больницы не устраивают условия труда и низкие зарплаты. Они говорят, что последний ремонт в медучреждении проводился 18 лет назад. По их словам, для пациентов нет чистых подушек, в помещениях отваливается штукатурка и капает вода, из-за короткого замыкания один из сотрудников чуть не погиб.
Забастовку обещают закончить после того, как в больнице сделают ремонт.
В конце 2019 года общественники обвинили больницу в Богдановиче в несоблюдении санитарных норм: стирке одноразовых простыней и перевозке еды для больных в тех же машинах, в которых возят трупы.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей