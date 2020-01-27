Сотрудники Богдановичской больницы объявили о забастовке из-за условий труда

15 сотрудников прачечной, пищеблока и инженерной службы записали видеообращение, которое разместили на странице профсоюза медработников «Альянс врачей» в Twitter. Сотрудников больницы не устраивают условия труда и низкие зарплаты. Они говорят, что последний ремонт в медучреждении проводился 18 лет назад. По их словам, для пациентов нет чистых подушек, в помещениях отваливается штукатурка и капает вода, из-за короткого замыкания один из сотрудников чуть не погиб.