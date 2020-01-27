Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила за три дня поймали пять пьяных водителей
Сегодня, 18:27ОбществоФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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В период с 24 по 26 января в ночное время сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила поймали девять водителей, грубо нарушивших правила дорожного движения, сообщает Отдел пропаганды.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пять нарушителей управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, два человека сели за руль без водительских прав, еще два — отказались пройти медосвидетельствование.
В отношении всех нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях.
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