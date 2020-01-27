Свердловчане получили в прошлом году полмиллиона рублей за добровольную сдачу оружия

После сдачи оружия поступило 69 заявлений о выплате компенсаций на общую сумму более 450 тысяч рублей. В случае добровольной выдачи оружия и боеприпасов граждане освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством, за добровольную выдачу оружия предусмотрена денежная компенсация.