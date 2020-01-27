Свердловчане получили в прошлом году полмиллиона рублей за добровольную сдачу оружия
Сегодня, 10:24ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Жители Свердловской области в 2019 году сдали 53 единицы оружия, 19,9 тысячи боеприпасов, а также один килограмм пороха, сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.
После сдачи оружия поступило 69 заявлений о выплате компенсаций на общую сумму более 450 тысяч рублей. В случае добровольной выдачи оружия и боеприпасов граждане освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством, за добровольную выдачу оружия предусмотрена денежная компенсация.
За газовый пистолет предусмотрено вознаграждение в тысячу рублей, за охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом выплата составляет 3,3 тысячи рублей,сообщает пресс-служба ведомства.
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