В Екатеринбурге 67 водителей скорой помощи готовятся к забастовке
Сегодня, 12:28ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
67 водителей скорой помощи в Екатеринбурге отказываются выходить на смену 1 февраля. Недовольство водителей вызвала передача автомобилей на аутсорсинг компании из Перми, пишет 66.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Сейчас станции скорой помощи сотрудничают с московской компанией, она предоставляет водителям соцпакет, оклад в размере 22-23 тысяч рублей. Однако с февраля управление парком скорой помощи переходи в руки компании из Перми. Водителям предложили оформить себя как самозанятых. При этом автомобилистам придется за свой счет ходить в отпуск, а также они лишатся оплаты больничных.
Работники автомобилей скорой помощи отмечают, что ждут, когда новое руководство согласится подписать с ними трудовые договоры.
Напомним, ранее сообщалось о переводе на аутсорсинг станций скорой помощи в Нижнем Тагиле. Губернатор Евгений Куйвашев во время пресс-конференции 17 января сообщил, что это не скажется негативно на качестве услуг.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей