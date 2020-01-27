В Екатеринбурге 67 водителей скорой помощи готовятся к забастовке

Сейчас станции скорой помощи сотрудничают с московской компанией, она предоставляет водителям соцпакет, оклад в размере 22-23 тысяч рублей. Однако с февраля управление парком скорой помощи переходи в руки компании из Перми. Водителям предложили оформить себя как самозанятых. При этом автомобилистам придется за свой счет ходить в отпуск, а также они лишатся оплаты больничных.