В Екатеринбурге организована проверка из-за высаженного из автобуса ребенка

26 января 12-летнего мальчика высадили из автобуса, следовавшего по маршруту № 077. Как рассказала мама мальчика, ребенка высадили в частном секторе и ему пришлось несколько остановок идти пешком. Ребенок планировал оплатить проезд Екартой, однако оплата не прошла.