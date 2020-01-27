В Екатеринбурге организована проверка из-за высаженного из автобуса ребенка
Сегодня, 09:31ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Прокуратура проверит фирму-перевозчика в Екатеринбурге после сообщения в СМИ о том, что кондуктор высадил ребенка в частном секторе из-за непрошедшей оплаты проезда, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
26 января 12-летнего мальчика высадили из автобуса, следовавшего по маршруту № 077. Как рассказала мама мальчика, ребенка высадили в частном секторе и ему пришлось несколько остановок идти пешком. Ребенок планировал оплатить проезд Екартой, однако оплата не прошла.
В ходе проверки прокуратура установит, имел ли место данный инцидент. А также проверит соблюдение прав несовершеннолетних при проезде в общественном транспорте.
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