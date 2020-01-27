В Красноуфимске проект полигона ТКО не прошел экологическую экспертизу

Из ответа руководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Романа Тужикова главе общественной организации «Сокол» Татьяне Мамонтовой следует, что было установлено несоответствие предоставленной документации с законодательством в области охраны окружающей среды.

Под полигон отвели площадку в 70 гектаров, что вызвало протест местных жителей. Они посчитали, что полигон будет расположен близко к нескольким населенным пунктам и детскому оздоровительному лагерю. В мае 2019 года жители Красноуфимска провели митинг против строительства полигона. В декабре общественникам удалось добиться через суд отмены публичных слушаний, где было признано возможным построить полигон ТКО.