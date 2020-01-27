В Красноуфимске проект полигона ТКО не прошел экологическую экспертизу
Сегодня, 19:58ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Проект строительства полигона ТКО возле Красноуфимска не прошел государственную экологическую экспертизу, пишет znak.
Из ответа руководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Романа Тужикова главе общественной организации «Сокол» Татьяне Мамонтовой следует, что было установлено несоответствие предоставленной документации с законодательством в области охраны окружающей среды.
Под полигон отвели площадку в 70 гектаров, что вызвало протест местных жителей. Они посчитали, что полигон будет расположен близко к нескольким населенным пунктам и детскому оздоровительному лагерю. В мае 2019 года жители Красноуфимска провели митинг против строительства полигона. В декабре общественникам удалось добиться через суд отмены публичных слушаний, где было признано возможным построить полигон ТКО.
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