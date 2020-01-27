В Нижнем Тагиле 13 февраля определят ученика года

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13 февраля в 15.30 в ГДДЮТ в Нижнем Тагиле состоится финал конкурса «Ученик года — 2020».
Сюжеты: Нижний Тагил
В финал конкурса вышли пять учащихся тагильских школ. Ребятам предстоит представить на сцене свои таланты. Соревновались ребята в несколько этапов. До этого жюри оценило видеоролик «Моя школа будущего», эссе на тему «Если бы я был учителем…», а также ознакомилось с портфолио со спортивными и иными достижениями юных тагильчан.
Победитель конкурса отправится в Екатеринбург — представлять Нижний Тагил на областном этапе конкурса.
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