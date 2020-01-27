В Нижнем Тагиле 13 февраля определят ученика года

В финал конкурса вышли пять учащихся тагильских школ. Ребятам предстоит представить на сцене свои таланты. Соревновались ребята в несколько этапов. До этого жюри оценило видеоролик «Моя школа будущего», эссе на тему «Если бы я был учителем…», а также ознакомилось с портфолио со спортивными и иными достижениями юных тагильчан.