В Нижнем Тагиле кадетам передали знамя «Эстафеты добрых дел»

В рамках всероссийской акции «Эстафета добрых дел», посвященной 75-летию Победы, в музее бронетанковой техники УВЗ состоялась церемония передачи знамени «Молодежного союза «Юный следователь». В ней приняли участие ветераны ВОВ и труженики тыла, сотрудники следственного комитета РФ, юнармейцы и кадеты школы № 21.

Старт акции был дан в 8 ноября 2019 года, ее примут многие российские города от Камчатки до Калининграда.

Также в этот памятный день наградами председателя СКР РФ Александра Бастрыкина удостоились ветераны, участники боевых действий, и труженики тыла, посвятившие свою жизнь работе в цехах Уралвагонзавода. Памятные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» были вручены Павелу Чернобаю, Ивану Вдовенко, Николю Сопину, Любови Ципис и Римме Фадюшиной.

Через несколько дней символ эстафеты отправится в Челябинскую область, но уверен, что добрые дела, которые его сопровождают не покинут наш регион. Сегодняшние молодые люди станут продолжателями традиций мужества и патриотизма, заложенных их дедами и прадедами.Ведь героизму есть место и в мирное время,отметил руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области генерал- лейтенант юстиции Михаил Богинский.

Он вручил благодарственные письма пенсионеру Алексею Хатько, спасшему в ноябре 2019 года тонущих в реке девочек, и трем школьникам, Диме Апресову, Саше Чиркову и Дмитрию Хмелинину, которые также пришли на помощь тем, кто оказался в беде.