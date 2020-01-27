В Нижнем Тагиле мэрия выкупит землю в зоне строительства моста за 20 млн рублей

Как рассказал первый замглавы города Вячеслав Горячкин, 10 млн рублей будут направлены на выкуп участков под двумя домами. Такое решение принял суд. По словам Горячкина, сроки, отведенные на строительство, сжатые, поэтому оспаривать решение суда мэрия не намерена. В зону стройки попали 10 земельных участков.

С их владельцами все вопросы практически решены. В ближайшее время начнётся подготовка подъездных путей и вырубка зелёных насаждений, в районе Фотеево застройщик сделает небольшой строительный городок, где будет так называемый штаб, рассказал Горячкин.