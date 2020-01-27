В Нижнем Тагиле мэрия выкупит землю в зоне строительства моста за 20 млн рублей
Мэрия Нижнего Тагила выплатит 20 млн рублей за земельные участки, расположенные в Фотеево в зоне строительства моста через Тагильский пруд, пишет АН «Между строк».
Как рассказал первый замглавы города Вячеслав Горячкин, 10 млн рублей будут направлены на выкуп участков под двумя домами. Такое решение принял суд. По словам Горячкина, сроки, отведенные на строительство, сжатые, поэтому оспаривать решение суда мэрия не намерена. В зону стройки попали 10 земельных участков.
С их владельцами все вопросы практически решены. В ближайшее время начнётся подготовка подъездных путей и вырубка зелёных насаждений, в районе Фотеево застройщик сделает небольшой строительный городок, где будет так называемый штаб, рассказал Горячкин.
Мост через Тагильский пруд будет строить ООО «Альмакоргруп». Переход создадут на участке от кольца на пересечении Уральского и Октябрьского проспектов до Южного подъезда к Нижнему Тагилу в районе Ключиков. Проект получил положительное заключение госэкспертизы и был одобрен на общественных слушаниях. На возведение перехода выделят около 1 млрд рублей. Общая стоимость моста составит 4 млрд рублей. Мост должен быть готов к 31 июля 2022 года.