В Нижнем Тагиле пранкера оштрафовали за катание на ледянке, привязанной к авто

В отношении несовершеннолетнего составлен протокол о несоблюдении ПДД участником дорожного движения. Молодой человек оштрафован на 800 рублей. В отношении водителя составлен протокол за перевозку людей вне кабины авто, он наказан штрафом в размере тысячи рублей.