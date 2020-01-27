В Нижнем Тагиле пранкера оштрафовали за катание на ледянке, привязанной к авто
Сегодня, 14:02ОбществоФото: Скриншот видео Данила Р. в соцсети
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Полиция Нижнего Тагила составила протокол об административном правонарушении в отношении 17-летнего пранкера, прокатившегося по Вагонке на ледянке, привязанной к автомобилю, пишет АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
В отношении несовершеннолетнего составлен протокол о несоблюдении ПДД участником дорожного движения. Молодой человек оштрафован на 800 рублей. В отношении водителя составлен протокол за перевозку людей вне кабины авто, он наказан штрафом в размере тысячи рублей.
Пранкер на своей странице в соцсети пояснил, что таким образом он решил поздравить с днем рождения своего кумира — YouTube-блогера Эдварда Билла.
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