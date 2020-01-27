Высокинский: вторую ветку метро в Екатеринбурге начнут строить в 2022 году

Сейчас заканчивается технологическое проектирование. Строительство обойдется примерно в 80 миллионов рублей.

Новая ветка пройдет между ВИЗом и ЖБИ. Депо будет размещено в районе озера Малый Шарташ. Соответствующее постановление Высокинский подписал в октябре прошлого года.