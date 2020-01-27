Высокинский: вторую ветку метро в Екатеринбурге начнут строить в 2022 году
Сегодня, 17:38ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Строительство второй ветки метро в Екатеринбурге начнется в 2022 году и займет от пяти до восьми лет. Об этом на встрече со студентами УрФУ рассказал глава города Александр Высокинский, пишет «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Сейчас заканчивается технологическое проектирование. Строительство обойдется примерно в 80 миллионов рублей.
Новая ветка пройдет между ВИЗом и ЖБИ. Депо будет размещено в районе озера Малый Шарташ. Соответствующее постановление Высокинский подписал в октябре прошлого года.
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