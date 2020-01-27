Заброшенный особняк в Екатеринбурге планируется превратить в детско-юношеский центр
Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика, который подготовит проект к концу 2020 года, сообщает портал Е1.
В заброшенном особняке купцов Рязановых на улице 8 Марта будет открыт детско-юношеский центр. Не смотря на своё выгодное местоположение, здание долгое время пустовало. После проведения необходимых работ в нём будут размещены кабинеты для хоровых занятий, студия звукозаписи, хореографический зал.
24 января администрация Екатеринбурга разместила на сайте госзакупок информацию о поиске подрядчика, который возьмётся разработать проектно-сметную документацию. Первоначальная стоимость работ оценивается в 1,29 миллиона рублей. Аукцион, на котором будет объявлен победитель, состоится 5 февраля 2020 г. Проектные работы планируется завершить к декабрю 2020 года.
Каменный двухэтажный дом на улице 8 Марта, 25 (бывшая Уктусская) является объектом культурного наследия регионального значения. По данным на 1889 год, усадьба купца Ивана Даниловича Рязанова состояла из каменного одноэтажного дома, флигеля, службы, бани и лавки, и была составной частью плотной застройки торговой улицы. После революции 1917 года в доме располагались различные учреждения, магазины, также коммунальное жильё. Особняк Рязанова является образцом смешения и соединения различных архитектурных стилей.