iHerb открывает рабочие места для российских IT-специалистов

iHerb открывает рабочие места для российских IT-специалистов

Сегодня, 17:25ОбществоPhoto: pixabay.com
Компания iHerb создает подразделение из российских IT-специалистов. По словам руководства, профессионалы в России - одни из лучших в мире, и их опыт поможет реализовать ключевые проекты компании.

Будущее открытие подразделения совпало с вызванным пандемией кризисом. В России уровень безработицы вырос на треть, сообщает kp.ru. Сильнее всего пострадала возрастная категория от 25 до 40 лет.

Штаб-квартира iHerb находится в Калифорнии, но ее представительства присутствуют во многих странах мира. Теперь возможность поработать в крупнейшем маркетплейсе есть и у российских специалистов.

Первые разработчики начнут сотрудничество с iHerb в конце первого квартала, всего в конце года будут работать четыре команды.

Проектный менеджер Елена Ян отмечает, что никогда до этого не работала в компании, которая развивается так быстро и в которой ты всегда можешь участвовать в поиске решений.

Илья Микин, глава представительства в России, считает, что набор российских айтишников - закономерный и значимый шаг. Их знания и опыт очень важны для компании, поэтому iHerb приложит все усилия, чтобы предоставить им комфортные условия для развития.

Данный шаг является первым в рамках крупной инвестиционной программы. До 2023 года iHerb намерена вложить 100 млн долларов в развитие в России. Новое подразделение будет не только решать задачи на территории страны, но и участвовать в проектах других стран.

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