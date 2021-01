Куйвашев пересмотрел порядок «ковидных» выплат аутсорсеру «скорой» в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев изменил порядок «ковидных» выплат аутсорсеру «скорой» в Екатеринбурге.

Губернатор внес поправки в порядок выплат организации «Феникс-Логистика» в Екатеринбурге, которая занимается аутсорсингом пяти городских станций скорой медицинской помощи. В конце весны 2020 года компании был выделен грант на выплаты сотрудникам за работу с коронавирусными больными. В нем было указана обязанность вернуть неиспользованные средства в течение первых 15 дней следующего года. Согласно новому указу Евгения Куйвашева, компания может предоставить документы в Минздрав Свердловской области, обосновывающим потребность организации в «ковидных выплатах». На основании этих данных министерство будет принимать решение, отозвать грант или оставить «Логистике». Кроме того, изменился порядок коронавирусных выплат для водителей. Отменяется оплата пять тысяч рублей за сам факт работы с «ковидными» пациентами и назначается выплата, согласно отработанным часам. Напомним, 26 января стало известно, что 25 из 157 рабочих «скорой» в Нижнем Тагиле не подписали договор с компанией-аутсорсером. Трудовые права и условия работы для тех, кто продолжит выполнять свои обязанности, останутся неизменными. За сотрудниками «скорой» сохраняются компенсации и гарантии, которые предусмотрены Трудовым кодексом РФ при сокращении численности и штата. 25 сотрудников тагильской «скорой» не подписали договор с компанией-аутсорсером

