На Урале из-за пандемии COVID-19 поток мигрантов сократился почти в четыре раза

Отмечается, что 88,5% иностранных граждан — жители стран СНГ. Им не нужно получать визу, чтобы попасть на территорию страны, однако 4,8 тысячи мигрантов въехали в Свердловскую область по визовому режиму. Таким образом, регион занял шестое место среди всех российских субъектов по количеству въехавших иностранцев. 58,7% прибыли в область с целью начать зарабатывать.